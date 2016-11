Uutinen

Kymen Sanomat: Ilmatieteen laitos varoittaa liukkaista jalkakäytävistä Kymenlaaksossa Jalkakäytävät ovat tänään paikoin erittäin liukkaita, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varoitus koskee suurta osaa Etelä-Suomea, Kymenlaakso mukaan lukien. Ajokeli on huono ja merellä puhaltaa tuuli 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä Etelä-Kymenlaaksossa voi sataa räntää tai lunta. Lämpötila on pari astetta plussan puolella, ennustaa Ilmatieteen laitos. Iltaa kohti lämpötila laskee asteen verran pakkaselle ja lumisade loppuu. Torstaina on aurinkoinen pakkaspäivä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/30/Ilmatieteen%20laitos%20varoittaa%20liukkaista%20jalkak%C3%A4yt%C3%A4vist%C3%A4%20Kymenlaaksossa/2016321545782/4