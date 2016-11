Uutinen

Kymen Sanomat: Elävä joulukalenteri luo joulun tunnelmaa Kotkan pääkirjastossa Elävä joulukalenteri luo jälleen perinteisesti joulun tunnelmaa Kotkan pääkirjastoon. Pääkirjastossa on tarjolla runsaasti jouluisia tapahtumia koko joulukuun ajan. Jouluisia tapahtumia kirjastossa on järjestetty jo vuodesta 2011. Ohjelmana kirjastossa on musiikkia, satu- ja lauluhetkiä sekä tonttukoulu. Esiintyjinä tilaisuuksissa on kotkalaisia taiteilijoita, harrastajia sekä koulujen oppilaita. Perinteinen Lucia-kulkue sekä Tiernapojat ilahduttavat esityksillään kirjaston kävijöitä. Paikallisten esiintyjien lisäksi kouvolalainen Timo Loikala kertoo millainen on jouluinen tähtitaivas. Tänä vuonna on myös pienoiskonsertteja, esiintyjinä muun muassa Langinkosken Leidit ja Hyvän Tuulen Laulajat. Pähkinänsärkijä-baletti esitetään näytöltä pääkirjaston 3. kerroksen Mediatilassa. Kaikki tapahtumat ovat osa elävää joulukalenteria ja kaikkiin on vapaa pääsy. Elävä joulukalenteri Kotkan pääkirjastossa joulukuun ajan. http://www.kyyti.fi/tapahtumat/kotka---hamina Lue koko uutinen:

