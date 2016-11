Uutinen

Kymen Sanomat: Caruso-kilpailun voittajatenori esiintyy Kymin kirkossa New Yorkissa Caruso -kilpailun voittanut sekä yleisön palkinnolla palkittu tenori Mika Nisula konsertoi Kymin kirkossa urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen kanssa. Vuonna 1978 syntyneen Nisulan tenorin sanotaan säteilevän samaa suurta lämpöä kuin maagisen Pavarottin karismaattinen tenori aikoinaan. Kiviniemeä taas on luonnehdittu muun muassa urkujen Paganiniksi. Nisulan kansainvälisiä sijoituksia Caruso-kilpailun lisäksi on finaalipaikka Stanislaw Moniuszko -laulukilpailuissa Varsovassa. Nisula on esiintynyt omin konsertein sekä orkesterisolistina eri puolilla Suomea, Puolassa, Ranskassa, Italian Vatikaanissa ja USA:ssa. Oopperalavoilla Nisula on debytoinut New Yorkissa laulaen Pajatso-oopperan Canion roolin sekä Turiddun roolin oopperasta Cavalleria Rusticana maestro Anton Coppolan johdolla. Lue koko uutinen:

