Kymen Sanomat: Antti Tuomainen sijoitti uusimman dekkarinsa Haminaan — kirjailija on tavattavissa pääkirjastossa Haminalainen sieniyrittäjä Jaakko Kaunismaa saa lääkäriltään karmeita uutisia: hän on kuolemassa pitkälliseen myrkkyaltistukseen. Joku on murhaamassa häntä hitaasti, mutta varmasti. Tässä on lähtökohta kirjailija Antti Tuomaisen uusimpaan jännitysromaanin Mies joka kuoli (Like). Dekkarin tapahtumapaikkana on Hamina. Tuomaisen viisi aiempaa kirjaa ovat sijoittuneet hänen kotikaupunkiinsa Helsinkiin, joka on toiminut sekä romaanien tapahtumapaikkana että yhtenä tarinoiden henkilöistä. — Minulla oli tarve tehdä kirja, joka sijoittuisi muualle kuin Helsinkiin. Aloin miettiä, missä sienialan yrittäjä voisi asua. Tällöin keksin, että tämä tarina tapahtuu Haminassa. Aluksi kirjan rakennusaineet, myrkytys, sieniyrittäjyys ja Hamina eivät näyttäneet liittyvän toisiinsa, mutta lopulta ne sulautuivat yhteen, Tuomainen kertoo. 45-vuotias Tuomainen on paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta hänen vanhempansa ovat lähtöisin Haminasta. — Hamina on minulle tärkeä paikka. Vietin lapsuuteni kesät Summassa, josta minulla on kultaisia muistoja. Antti Tuomainen on vieraana Haminan kirjailijakahvilassa pääkirjaston Kasper-salissa torstaina 1.12. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/30/Antti%20Tuomainen%20sijoitti%20uusimman%20dekkarinsa%20Haminaan%20%E2%80%94%20kirjailija%20on%20tavattavissa%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa/2016321549664/4