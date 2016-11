Uutinen

Kymen Sanomat: Vanhasta kirjasta voi tuunata kauniin joulukoristeen Hyllyssä pölyttyvä vanha kirja on monipuolinen askartelumateriaali. Aika pienellä vaivalla kirjasta saa tehtyä esimerkiksi kivoja joulukoristeita. Vanhan kirjan tuunaus kiinnostaa monia jo ihan käytännön syistä. Lähes kaikilla on kirjoja, jotka keräävät pölyä hyllyssä tai laatikossa eivätkä kelpaa edes divariin. Kirjojen dumppaaminen kaatopaikalle ei kuitenkaan ole ajatuksena mieluisa. Joulun tavarapaljouden keskellä on houkutteleva ajatus jättää tehdasvalmisteiset koristeet kauppaan ja askarrella kirjoista ekologisia koristeita. Askartelun kannalta kauneinta materiaalia ovat yleensä vanhat kirjat, joiden kannet ovat ajan patinoimat ja sivut kellastuneet. Jos askarteluidea sisältää paljon teräviä taitoksia, hyvin vanhan kirjan sivut saattavat kuitenkin olla niin hauraita, että ne lohkeilevat. Sen takia esimerkiksi pientä joulukuusta kannattaa ryhtyä taittelemaan uudemmasta kirjasta. Pieni joulukuusi askarrellaan näin: Taita sivun oikea yläreuna kolmioksi sivun keskitaitteeseen. Taita sivun oikean alalaidan nurkka ylös. Taita sivu vielä kerran kolmioksi keskitaitteeseen. Lue koko uutinen:

