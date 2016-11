Uutinen

Kymen Sanomat: Tarmo saapuu Suomenlinnaan tiistaina aamupäivällä Museojäänmurtaja Tarmo on noin 15 tunnin hinauksen jälkeen tänään perillä Helsingissä ennen puoltapäivää. Sopimus Tarmo telakoinnista Alfons Håkansin Suomenlinnan kuivatelakalla tehtiin jo viime kesänä. Telakanjohtaja Tero Hännisen mukaan aikomuksena on ottaa Tarmo saman tien portista telakan altaaseen. — Tiistain kuluessa tapahtuu telakointi ja keskiviikkona alkavat rungon pesut. Sen jälkeen siirrytään vähitellen suuren mittavakaavan töihin. Hänninen sanoo aluksen paluun Kotkaan olevan tähtäimessä toukokuussa. Hän muistuttaa kuitenkin, ettei aikataulu ole kiveen hakattu. Urakan valmistuminen riippuu siitä, mitä tutkimuksissa löytyy. — Kotkassa runkoa on jo ehditty mittailla useaan kertaan. Niiden perusteella runko on melko hyvässä kunnossa, eikä kovin heikkoja paikkoja ole löytynyt. Hännisen mukaan museojäänmurtajan ikä ei sinänsä ole mikään ongelma töiden sujumisen kannalta. Suomenlinnan telakalla on aiemmin ollut vastaavanlaisia korjausprojekteja. Tarmon siirtohinausta sekä telakointia varten on alukseen sekä telakalle asennettu aikaviivekameroita. Niiden avulla koko projekti saadaan dokumentoitua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/29/Tarmo%20saapuu%20Suomenlinnaan%20tiistaina%20aamup%C3%A4iv%C3%A4ll%C3%A4/2016321537486/4