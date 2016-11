Uutinen

Kymen Sanomat: Sunilassa etsitty perjantaista asti lankapuhelimet mykistänyttä vikaa Kaapelivika on mykistänyt Elisan lankapuhelimia Sunilassa. Perjantaina havaittua vikaa etsitään yhä. — Vielä ei ole varmuutta, onko kaapeli poikki vai kastunut. Haemme vikapaikkaa, kertoo kehitysjohtaja Elina Vuorio Elisan palvelunhallintakeskuksesta. Vuorion mukaan vika koskee muutamaa kymmentä lankaliittymää. Elisa on saanut toimimattomista lankapuhelimista kymmenkunta asiakasilmoitusta. Joukossa on myös yksi turvapuhelinasiakas, jolle on haettu yksilöllistä ratkaisua, mikä on osoittautunut teknisesti vaikeaksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/29/Sunilassa%20etsitty%20perjantaista%20asti%20lankapuhelimet%20mykist%C3%A4nytt%C3%A4%20vikaa/2016321543399/4