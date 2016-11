Uutinen

Kymen Sanomat: Sokerivero voisi hillitä herkuttelevien suomalaisten sokerikuormaa Suomalaiset ovat kovia herkuttelemaan. Keskivertosuomalainen syö 14 kiloa karkkia ja noin 8 kiloa pullaa vuodessa. Erityisesti kahvileivän kulutus kasvoi viime vuonna noin kilolla henkilöä kohti vuoteen 2014 verrattuna. Leipätiedotuksen mukaan kahvileivän kulutus on usein korkeammalla tasolla matalasuhdanteen aikana. Vielä 1990-luvulla karkkia kului kymmenisen kiloa henkeä kohti. Eniten suomalaiset himoitsevat suklaata, lakritsia ja lapsuudesta tuttuja makuja. Suomalaiset syövät keskimäärin vähemmän sokeria kuin ihmiset muissa EU-maissa, mutta suomalaiset lapset syövät makeaa yli suositusten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vuosia ajanut Suomeen terveysperusteista sokeriveroa. Sen ideana olisi verottaa elintarvikkeita sen mukaan, kuinka paljon niissä on lisättyä sokeria. THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo sanoo, että sokerivero voisi hillitä sokerikuormaa, jos se todella näkyisi hinnoissa. Hänen mukaansa sokerituotteiden käytössä näkyvät nyt selvät sukupolvierot. Lapset saavat sokeria eritoten mehuista, virvoitusjuomista ja jogurteista. Karkit taas maistuvat etenkin nuorille aikuisille. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat syövät sokerinsa usein pullana. Pulla sisältää yleensä vähemmän sokeria kuin makeat juomat ja karkit. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/29/Sokerivero%20voisi%20hillit%C3%A4%20herkuttelevien%20suomalaisten%20sokerikuormaa/2016321537451/4