Uutinen

Kymen Sanomat: Presidentti Sauli Niinistö vierailee helmikuussa Kotkassa ja Haminassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee kaikissa Suomen 19 maakunnassa vuoden 2017 aikana. Kiertueella presidentti juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema ”Yhdessä” on myös presidentin kiertueen teema. Ensimmäinen vierailu suuntautuu Lappiin saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. Alkuvuoden aikana presidentti vierailee myös Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Hamina ja Kotka ovat vierailukohteina Kalevalan eli suomalaisen kulttuurin päivänä 28. helmikuuta. Jokaisella maakuntamatkalla järjestetään myös yleisötapahtuma. Alkuvuoden yleisötapahtumat ovat Tervolassa, Mänttä-Vilppulassa, Hollolassa, Kotkassa ja Kuopiossa. Muista kohteista ja vierailuiden tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan aina lähempänä vierailua. Presidentin puoliso Jenni Haukio on mukana ainakin ensimmäisellä matkalla Lapissa ja kiertueen päättävällä Pohjois-Pohjanmaan matkalla. Muille matkoille Jenni Haukio osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan. Juhlavuosi huipentuu itsenäisyyspäiväviikkoon. Tuolloin presidentti osallistuu muun muassa Eduskunnan juhlaistuntoon sekä vierailee Oulussa, jossa järjestetään presidenttiparin suojelema suorana televisioitava Suomi 100-juhla. Pohjois-Pohjanmaa on samalla viimeinen maakuntakohde. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto järjestetään 6. joulukuuta Presidentinlinnassa. Juhlavuosi näkyy myös presidentin ulkomaanmatkoilla sekä Suomeen suuntautuvissa vierailuissa. Esimerkiksi kesäkuun 1. päivänä kaikki Pohjoismaiset valtionpäät, eli kuninkaallisia Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sekä Islannin presidentti vierailevat Suomessa. Sekä presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä että Presidentinlinnassa järjestetään avoimien ovien päiviä juhlavuoden aikana. Päivämääristä tiedotetaan myöhemmin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/29/Presidentti%20Sauli%20Niinist%C3%B6%20vierailee%20helmikuussa%20Kotkassa%20ja%20Haminassa%20%20%20/2016321541168/4