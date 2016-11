Uutinen

Kymen Sanomat: Peter Lund luennoi aurinkovoimasta Kotkan pääkirjastossa Aalto yliopiston tekniikan professori Peter Lund luennoi tänään tiistaina kello 18 Kotkan kirjaston auditoriossa siitä, miten aurinkoenergialla voidaan suitsia ilmastonmuutosta. Lund on Suomen johtavia uusiutuvan energian asiantuntijoita. Hän toimii muun muassa Euroopan unionin asiantuntijana ja on kansainvälisesti erittäin arvostettu. Lund kertoo kirjastolla muun muassa, että aurinko on kaiken käyttämämme energian alkulähde, kivihiilestä tuulivoimaan ja että aurinkopaneelit ovat tehneet maailmanlaajuisesti pitkän loikan varteenotettavaksi, taloudellisesti edulliseksi energialähteeksi. Tilaisuuden alussa Timo Miettinen kertoo ihmisen historiallisesta suhteesta aurinkoon. Tilaisuus kuuluu Kotkan ympäristöseuran Studia Generalia -sarjaan. Lue koko uutinen:

