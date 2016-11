Uutinen

Kymen Sanomat: Kylän kelloseppä yli 50 vuoden ajan Kello- ja kultaliike Taimisto on toiminut Virolahdella yli 50 vuotta. Matti Taimisto aloitti yrittäjänä vuonna 1964, kun kylän entinen kelloseppä myi hänelle liikkeensä. Myymälöitä on sittemmin ollut eri puolilla kuntaa. Parhaimmillaan auki oli kolme liikettä samaan aikaan, kaksi rajalla ja yksi Virojoen kylällä. Nykyisin auki on enää Virojoen myymälä. Sen pyörittämisestä vastaa Raija Taimisto, joka kutsuu puolisonsa apuun aina tarvittaessa. — Teen edelleen kaikkia alan töitä, vaikka täytän pian 79 vuotta, Matti Taimisto toteaa. Kymen Sanomien juttusarjassa esitellään alueella pitkään, vuosikymmenten ajan toimineita yrityksiä. Lue koko uutinen:

