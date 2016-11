Uutinen

Kymen Sanomat: Kolme tärkeää ohjetta television ostajalle 1. Television ostossa on valintakriteereistä tärkein kuvan laatu. Suurin osa myynnissä olevista laitteista on Full HD -standardin mukaisia, joka näkyy kuvan tarkkuudessa. Kuvaruudun kokoa valittaessa pitää miettiä, miltä etäisyydeltä televisiota katsoo. Tuumakokoa oleellisempaa on siis television paikka kunkin kotona. 2. Television kontrastisuhde kertoo, miten suuri ero television tuottamalla valkoisella ja mustalla on. Mitä suurempi lukema, sitä näyttävämpi kuva. 3. Jos haluaa, että televisio sisältää myös nettipalveluja, pitää laitteen olla SMART TV. Kannattaa varmistaa, että televisio tai digiboksi on valmis teräväpiirtolähetyksiin. Lisää aiheesta keskiviikon Kymen Sanomissa tai mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

