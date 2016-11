Uutinen

Kymen Sanomat: Joulun ikkunakalenteri aukeaa Haminassa Haminan Linnoituksen kaupunginosan vanhojen rakennusten ikkunakalenteri on jälleen valmiina avautumaan joulukuun alkaessa. Jokaisena joulukuun päivänä jouluaattoon asti ikkunakalenteriin osallistuvassa rakennuksessa sytytetään valot ikkunaan ja tarjolla voi olla myös jotakin yllätysohjelmaa. – Yleensä lähes jokaisella joulukalenteri-ikkunatapahtumiin osallistuvalla on tarjota jotakin ohjelmaa. Useimmiten se on musiikkiesityksiä, teatteria tai pientä tarjottavaa, kertoo järjestävän yhdistyksen hallituksen jäsen Teiju Autio. Aution mukaan oheisohjelma liittyy yleensä rakennuksen ikkunakoristelun aiheeseen. – Jotkut asukkaat ovat valmistaneet ohjelman itse perheen voimin, mutta käytämme myös paikallisia taiteilijoita ja muusikoita hyvin laajalla skaalalla. Joulukalenteri-ikkunoiden valot syttyvät jokaisena päivänä kello 18.00. Oheisohjelmaa kestää noin varttitunnin ajan. – Joulukalenteri-ikkunan tapahtumat ovat olleet hyvin suosittuja ja kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, kertoo Autio. Ensimmäinen joulukalenteri-ikkuna avautuu huomenna torstaina Keskikaupungin vuoropäiväkodissa Isoympyräkatu 12:ssa. Tunnelmalliset joulukalenteri-ikkunat on järjestänyt Haminan linnoituksen wanhat talot ry. Joulukalenteri-ikkunat löytyvät nettisivulta: www.haminanlinnoituksenwanhattalot.fi . Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/29/Joulun%20ikkunakalenteri%20aukeaa%20Haminassa%20/2016321542215/4