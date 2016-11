Uutinen

Kymen Sanomat: Harjun ratsastusmaneesin kattorakenteissa puutteita Harjun Oppimiskeskuksen toinen ratsastusmaneesi joudutaan korjaamaan ensi kesänä. Oppimiskeskus on teettänyt 2 100 neliön maneesissa lujuuslaskelmat. Tarkistus perustuu lakiin, joka on annettu laajarunkoisten rakennusten turvallisuudesta. Lujuuslaskelmissa on ilmennyt puutteita muun muassa maneesin kattorakennelmien tuennoissa. Puutteet edellyttävät korjaussuunnitelman laadintaa ja rakennusluvan hakemista. Virolahden rakennuslautakunta päätti tiistaina, että ratsastusmaneesia voidaan käyttää kunnes korjaustyöt saadaan aloitetuksi rakennuksen rakenteiden vahvistamiseksi ensi kesän aikana. Käyttö sallitaan suurta turvallisuutta noudattaen ja esimerkiksi lumikuormia on seurattava. Rakennuksen käyttö on välittömästi keskeytettävä kunnes katolle mahdollisesti kertyvät lumikuormat on poistettu. Harjun oppimiskeskuksen uudemman ratsastusmaneesin rakenteissa ei vastaavia ongelmia ole havaittu ja sen käyttö jatkuu normaalisti. Lue koko uutinen:

