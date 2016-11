Uutinen

Kymen Sanomat: ”Hanoi Rocksin tekemisessä oli jääräpäistä sisua” Viime viikolla ilmestyi Hanoi Rocksin viisi ensimmäistä studioalbumia sekä uusi kokoelma Rebels On The Run kuuden LP:n Mental Beat 1980—1985 -boxina. Kaikki kuusi albumia on prässätty 180-grammaisille vinyyleille uudelleenmasteroituina. Kokonaisuuteen kuuluu 12-sivuinen lehtinen, jonka on toimittanut Kaakon Viestintään kuuluvan Länsi-Savon yhteisötoimituksen päällikkö Anssi Mehtälä. Hanoi Rocksin musiikin hyvin tunteva Mehtälä on vapaa-ajallaan kirjoittanut albumikohtaiset esittelytekstit. Lehtisessä on mukana valokuvaharvinaisuuksia Hanoi Rocksin matkan varrelta. — Minun mielestäni kaikessa Hanoi Rocksin tekemisessä oli vastustamatonta tee-se-itse -henkeä ja jääräpäistä sisua. Erittäin arvostettavaa heittäytymistä, Mehtälä sanoo. Mental Beat 1980–1985 -boxi sisältää kaikki Johanna Kustannuksen julkaisemat Hanoi Rocks -studioalbumit: Bangkok Shocks Saigon Shakes Hanoi Rocks (1981), Oriental Beat (1982), Self Destruction Blues (1982), Back To Mystery City (1983) ja Two Steps From The Move (1984). Rebels On The Run koostuu B-puolista, EP-biiseistä ja muista harvinaisuuksista. Lue koko uutinen:

