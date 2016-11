Uutinen

Kymen Sanomat: Urho Laine vierailee tänään Kotkan pääkirjastossa Teoksen Lapsi 777 kirjoittanut Urho Laine on vieraana Kotkan pääkirjastossa tänään, paikkana on kolmannen kerroksen mediatila. Urho Lainetta haastattelee Ritva Hellsten. Kotkassa syntyneen Urho Laineen lapsuus- ja nuoruusmuistoihin pohjautuva teos Lapsi 777 kertoo surullisen tarinan sodan erottamasta perheestä. Kirjan nimi viittaa sosiaaliviranomaisten Urho Laineen kaulaan ripustamaan tunnistuskorttiin, jossa hänen tunnuksensa oli VK777B. Kortti kaulassaan 12-vuotias Urho matkusti junalla useita päiviä Kotkasta Tornion kautta Ruotsiin keväällä 1944. Urho Laineen pikkuveli Jaakko oli lähetetty sotalapseksi Ruotsiin jo talvisodan sytyttyä 1939. Urho ja Jaakko elivät lapsuudessaan yhdessä vain pienen hetken, mutta muutoin he jäivät ventovieraiksi toisilleen. Laineen kirja sisältää 41 kirjettä, jotka hän kirjoitti veljelleen Jaakolle. Kirjoittaminen kesti 15 vuotta. Kello 18 alkavaan tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

