Uutinen

Kymen Sanomat: Tarmo lähti telakkamatkalle Museojäänmurtaja Tarmo poistui myöhään illalla Kotkasta. Vellamon takana yli 20 vuotta kelluneen aluksen köydet irrotettiin, jotta taival kohti Suomenlinnan telakkaa saattoi alkaa. Edessä oli 15 tunnin matka hinaajan kuljetettavana. Tarmon odotetaan saapuvan Helsinkiin huomisen aikana. Hinaaja Hectorin vetämänä yli satavuotiaan aluksen nopeus Suomenlahdella on noin viisi solmua. Laivan on tarkoitus palata Kotkaan ensi vuonna, jolloin Kotkassa on suurten purjealusten kansainvälinen kilpailu Tall Ships Race. Telakointiin on varattu lähes miljoona euroa, mutta lopulliset kustannukset varmentuvat vasta myöhemmin. Lue koko uutinen:

