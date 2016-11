Uutinen

Kymen Sanomat: Taika-avain -esitys kertoo lapsille taikuuden keinoin miten liikenteessä pitäisi toimia Liikenneturvan ja Taikuri Alfrendon yhteistyönä ideoima Taika-avain -esitys nähdään tällä viikolla ensimmäistä kertaa Kymenlaaksossa. Esitys yhdistää sadunomaisesti taikuutta ja liikennevalistusta. Taika-avain -esitys nähdään keskiviikkona kolmella eri koululla Kotkassa ja Pyhtäällä. Sen yleisönä ovat esikoululaiset ja alakoululaiset opettajineen. Lapsi näkee liikenteen erilaisin silmin kuin aikuinen. Monenlaiset tapahtumat voivat viedä lapsen huomion pois liikenteestä. Esityksessä Alfrendo tupsahtaa Angleeran saarelta keskelle liikenteen sekamelskaa. Pää on täynnä ihmetystä ja kysymyksiä: Milloin ylitän tien? Mitä ovat nuo pompulaiset kolme eriväristä valoa? Onpa täällä kiireistä, miten minä selviän täällä liikenteen melskeessä hengissä? Löytyykö apua ihmistyyppien oivalluksista vai mistä, ja mikä oikein on Taika-avain? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan esityksen aikana. Taikuri Alfrendo on kuopiolaisen taikurin Jukka-Tapio Keräsen taiteilijanimi. Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa tehdyn esityksen tarkoituksena on kertoa sadun ja taikuuden keinoin lapsille siitä, miten liikenteessä pitäisi toimia. Lapset auttavat Alfrendoa liikkumaan turvallisesti ja oppivat samalla itsekin esimerkiksi turvallisen tienylityksen tai heijastimien tärkeyden. — Taika-avain -esityksen parhaita puolia on se, että siinä annetaan lapsille mahdollisuus oivaltaa itse, miten toimia liikenteessä muut huomioon ottaen ja turvallisesti. Eri tahoilta tulevat viestit tukevat lapsen kasvamista turvalliseksi ja toiset huomioon ottavaksi liikkujaksi, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Liikkumisen harjoitteleminen turvallisesti omassa lähiympäristössä on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Kuten muutkin elämässä tarvittavat tiedot ja taidot, myös lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen. Lue koko uutinen:

