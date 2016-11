Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtään kirkossa otettiin käyttöön uudet kirkkotekstiilit Pyhtään kirkko on saanut uudet tekstiilit. Ne otettiin käyttöön sunnuntaina Pyhtään kirkon kaksikielisessä juhlamessussa, jossa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Valkoisissa tekstiileissä on kuvattuna muun muassa pihlajanmarjoja, sinivuokko, valkoinen ruusu ja kieloja ja niillä kuvataan vuodenaikojen kiertoa. Kasvit ovat yleisimpiä kristillisiä symboleja, joita Raamatussa mainitaan. — Valkoinen ruusu tunnetaan Neitsyt Marian kukkana, sinivuokko on ylösnousemuksen symboli, pihlajaa on perinteisesti pidetty pyhänä puuna ja kielo on kansalliskukkamme, kertoo tekstiilit suunnitellut ja toteuttanut tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Vaari kertoo tekniikkansa olevan aplikaation ja konekirjonnan yhdistelmää, joka on kuin ompelukoneella maalaamista. Kirkkotekstiilejä on viittä väriä: valkoinen, vihreä, lila, punainen ja musta. Näissä Vaari kuvaa Kuninkaantietä ja Kymijokea. Vanha kuninkaantie ja Kymijoki sivuuttavat Pyhtään kirkon aivan sen välittömässä läheisyydessä. — Kirkon uusien tekstiilien hankinta oli ollut vireillä jo kauan ja niihin varatut määrärahat olivat kulkeneet investoinneissa usean vuoden ajan, kertoo kirkkoherra Marjo Kujala. — Vanhat kirkon tekstiilit olivat käytössä yhtäjaksoisesti jo 50 vuotta ja ne valmistettiin silloisen kirkon suuren peruskorjauksen yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/28/Pyht%C3%A4%C3%A4n%20kirkossa%20otettiin%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20uudet%20kirkkotekstiilit/2016321535812/4