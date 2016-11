Uutinen

Kymen Sanomat: Merenkulun onnettomuuksien määrä on kasvanut Vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana Trafin tietoon tuli 36 Suomen aluevesillä ja 34 suomalaisille aluksille tapahtunutta kauppamerenkulun onnettomuutta, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Trafin asiantuntijat arvioivat, että onnettomuuksista suurin osa johtui puutteellisesta tilannetietoisuudesta aluksilla. Taustalla monessa onnettomuudessa oli arvion mukaan puutteellinen turvallisuuskulttuuri. — Kauppamerenkulun onnettomuuksien määrä on lisääntynyt viime kuukausina, minkä vuoksi asiaa on syytä katsoa tarkemmin. Suomalaisen merenkulun turvallisuustilanne on kuitenkin kokonaisuutena hyvä ja onneksi vakavia henkilövahinkoja vaatineilta onnettomuuksilta ollaan toistaiseksi vältytty, toteaa Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa. — Toimiva turvallisuuskulttuuri on ensiarvoisen tärkeää merenkulun turvallisuudelle, minkä takia siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tilannetietoisuus, maltti ja tarkkaavaisuus ovat myös oleellisia meriliikenteen hyvälle turvallisuuskehitykselle, jatkaa Routa. Suomalaisille aluksille on tapahtunut tammi-syyskuussa 34 onnettomuutta, kun koko viime vuonna onnettomuuksia oli yhteensä 29 ja vuotta aiemmin 33. Suomen aluevesillä onnettomuuksia tapahtui tammi-syyskuussa yhteensä 36, kun viime vuonna onnettomuuksia oli yhteensä 34. — Alustavien tietojen mukaan näyttää siltä, että myös loka-marraskuun aikana kehitys on jatkunut vastaavana, toteaa erityisasiantuntija Esa Pasanen. Trafin asiantuntijoiden arvion mukaan suurin osa kuluvana vuonna sattuneista onnettomuuksista johtui puutteellisesta tilannetietoisuudesta aluksilla. Tammi-syyskuun aikana ovat erityisesti lisääntyneet onnettomuudet, joissa erityyppiset yksilön toimintaan liittyvät tekijät on arvioitu ensisijaiseksi syyksi. Näiden onnettomuuksien määrä näyttää kaksinkertaistuneen kahden vuoden takaisesta. Teknisestä viasta johtuvat onnettomuudet ovat olleet vähäisempiä ja niiden määrä on pysynyt ennallaan tänä ja viime vuonna. Monen onnettomuuden taustalla arvioitiin olevan puutteellinenturvallisuuskulttuuri. Onnettomuusmäärät ovat pääosin kasvaneet viime vuonna kotimaanliikenteen aluksilla. Liikenne- tai alusmäärät eivät ole sen sijaan muuttuneet aikaisimmista vuosista merkittävästi, joten onnettomuudet ovat lisääntyneet myös suhteellisesti tarkasteltuna. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/28/Merenkulun%20onnettomuuksien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20kasvanut/2016321536225/4