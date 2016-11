Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan alijäämä on kasvamassa yli 50 miljoonan euron Kotkan tämän vuoden tulosennuste ei näytä hyvää alijäämien sulatustalkoiden näkökulmasta. Lokakuun lopun ennusteen mukaan alijäämävuori kasvaisi tämän vuoden jälkeen 8,6 miljoonalla eurolla. Nykyisellä vauhdilla Kotkan alijäämät yltävät tämän vuoden jälkeen yli 50 miljoonan euron. Sitten syyskuun lopun tilanne on heikentynyt muun muassa siksi, että Karhuvuorikodin myynti ei toteudu. Karhuvuorikodin myynnistä oli laskettu saatavan 2,3 miljoonan euron myyntivoitto, mutta esisopimus raukesi ostajan rahoitusvaikeuksien vuoksi. Kotkan myyntivoittotavoitteet eivät kaiken kaikkiaankaan tänäkään vuonna toteudu sillä tavalla kuin ne on talousarvioon laskettu. Myyntivoittoa kertyy 5,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin oli laskettu. Myös verotulopohja pettää. Verotuottojen ennustetaan jäävän 2,7 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteisöveroja kertyy 0,4 miljoonaa ennakoitua enemmän, mutta kunnallisverotuotto jää puolestaan 3,1 miljoonaa tavoitteesta. Kotkan kaupunginhallitus käsittelee taloustilannetta ja ensi vuoden budjettiesitystä tänään. Budjetin se saa käsiteltäväkseen toistamiseen, sillä valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi edellisessä kokouksessaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/28/Kotkan%20alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4%20on%20kasvamassa%20yli%2050%20miljoonan%20euron/2016321536427/4