Uutinen

Kymen Sanomat: Haminassa järjestetään tänään liikenneturvallisuustapahtuma — mukana useita poliisipartioita Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä järjestää Tarkkaavaisuus liikenteessä -tempauksen Haminassa tänään kello 14 alkaen. Tapahtuman kesto on noin kaksi tuntia ja se aloitetaan Rautatienkadulta Strömbergin kulman ja kirjaston risteyksestä. Tempauksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. — Tapahtumassa kiinnitämme huomiota muun muassa nopeuksiin sekä turvavöiden ja kännyköiden käyttöön liikenteessä. Tarkkailussa on myös liikenteessä olevien tarkkaavaisuus, kuten esimerkiksi se, miten autoilijat huomioivat jalankulkijat, kertoo rikoskomisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Järjestelyjen takana ovat Kaakkois-Suomen ELY -keskus, Liikenneturva, Haminan kaupunki ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Tapahtumaan osallistuu useita poliisipartioita. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/28/Haminassa%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20liikenneturvallisuustapahtuma%20%E2%80%94%E2%80%89mukana%20useita%20poliisipartioita/2016321535814/4