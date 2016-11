Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan pääkirjasto menee kuukaudeksi kiinni Haminan pääkirjasto suljetaan itsenäisyyspäivän jälkeen hyllyremontin takia kuukaudeksi. Koko kirjasto on yleisöltä suljettuna lehtisalia ja näyttelytilaa myöten. Kaspersali toimii remontin ajan kirjavarastona. Kahvio Kerttu on myös joulukuussa tauolla. Sulkuaikana pääkirjaston palautusluukku on avoinna, joten kirjapalautukset otetaan vastaan. Pääkirjaston kokoelmista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan varauksia muihin kirjastoihin noudettavaksi. Ruissalon kirjasto ja kirjastoauto palvelevat normaalisti omien aukioloaikojensa ja aikataulujensa mukaisesti. Haminan kirjasto palvelee normaalisti lauantaihin 3. joulukuuta saakka. Viimeinen aukiolopäivä ennen sulkua on itsenäisyyspäivän aatto maanantai 5. joulukuuta, mutta tuolloin kirjaston ovet ovat auki tavallista maanantaita lyhyemmän ajan eli kello 10–14. Kirjasto avataan jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Kirjasto on avoinna keskiviikkona 4. tammikuuta kello 11–19 ja loppiaisen aattona torstaina 5. tammikuuta kello 10–14. Loppiaispyhinä eli perjantaista sunnuntaihin 6.–8. tammikuuta kirjasto on suljettu. Normaalirytmiin siirrytään jälleen 9. tammikuuta alkaen. Haminan kirjastossa tehtiin hyllyremonttia myös kaksi vuotta sitten. Tuolloin uusittiin aikuisten ja musiikkiosaston hyllyt. Nyt on vuorossa aikuisten osaston loppuosa, lasten ja nuorten osastot sekä lehtisali. Lue koko uutinen:

