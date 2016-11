Uutinen

Kymen Sanomat: Cleven veljekset hyötyivät kahta kautta Vilniemen koulusta Lopulta Esa Cleven päätynyt Vilniemen koulu tontteineen on herättänyt intohimoja Haminassa jo pari vuotta, siitä saakka, kun kaupunki päätti laittaa sen myyntiin syksyllä 2014. Monipolvinen prosessi sai yhden päätepisteen viime viikolla, kun Haminan kaupunginhallitus päätti myydä koulun Esa Clevelle 76 000 eurolla. Koulusta oli olemassa korkeampikin tarjous, 85 000 euroa, mutta Cleven tarjous oli sopivampi, kyläläisetkin olivat sitä mieltä. Esa Cleven veli Timo Cleve puolestaan sai koulun tontista ja Cleven kartanon omistajien aikoinaan (1896) koulua varten lahjoittamista hirsistä korvausta 50 000 euroa korvauksena vanhan lahjakirjan ehdoista. Lahjakirjan mukaan tontti pitää palauttaa takaisin Clevelle, mikäli koulu joskus lakkaa. Koulu lakkasi vuonna 2012. Cleven perikuntaan kuuluvat myös edesmenneen kolmannen veljeksen lapset. Esa Cleve on vielä melko vaitonainen suunnitelmistaan koulun tulevan käytön suhteen. — Asiat ovat vielä kovin auki. Nyt vasta on olemassa kaupunginhallituksen päätös. Valitusaika on meneillään. Asiat joko mutkistuvat tai sitten eivät, Cleve kommentoi. Joka tapauksessa Cleve aikoo olla hyvin myötämielinen kyläläisten toiveille saada käyttää koulua harrastustilana. Cleven mukaan hän on jo luvannut hirvestysporukalle, että se voi käyttää koulua kokouksiinsa. Cleven puheessa vilahtavat myös martat ja muut yhdistykset. Cleven mukaan kauppakirjaan tulee selvä merkintä yhteistyöstä kyläläisten kanssa. Lue koko uutinen:

