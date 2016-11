Uutinen

Kymen Sanomat: Teinisirkuksen joulunäytös keräsi runsaasti väkeä Haminan Teinisirkuksen joulunäytös keräsi tänään tuvan täyteen Haminan liikuntahallilla. Tapahtuma alkoi puuhapäivänä, lapsille oli tarjolla esimerkiksi pomppulinna ja polkuautoilua. Iltapäivällä vuorossa oli parituntinen sirkusnäytös, jossa nähtiin toistakymmentä ohjelmanumeroa. Haminan Teinisirkus on Suomen ensimmäinen nuorisosirkus, joka on toiminut jo 43 vuoden ajan. Mukana on noin 160 harrastajaa. Lue koko uutinen:

