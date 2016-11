Uutinen

Kymen Sanomat: Seurakunnan ja Kotkan uudet viestintäpäälliköt näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia Kotka-Kymin seurakunnan viestintäpäällikkö Emilia Mänttäri on ollut tehtävässään vasta kaksi viikkoa. Mänttärin mukaan työt on aloitettu heti hyvällä tohinalla. Vuoden vaihteessa tapahtuva seurakuntayhtymän purku ja Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkkojen yhdistyminen on tuoreen viestintäammattilaisen mielessä päällimmäisenä. — Uudelle seurakunnalle pitää saada uusi ilme, joka on yhtä aikaa nuorekas ja dynaaminen, mutta kestää myös aikaa ja on ihmisläheinen, Mänttäri kertoo. Mänttäri näkee tulevassa muutoksessa paljon mahdollisuuksia. Hän haluaa rohkeasti viedä seurakunnan viestintää myös niihin kanaviin, joissa ei ole totuttu olemaan. — Sosiaalinen media kuuluu erityisesti nuorten ja aikuisten elämään. Se on hyvä työväline, joka antaa mahdollisuuksia räätälöidä viestintää eri kohderyhmille. Myös Kotkan kaupungin viestintäpäällikkö Marja Metso on vastikään aloittanut pestissään. Metsoa tehtävään innosti erityisesti näkemys siitä, että Kotkalla on mahdollisuus uuteen nousuun. Viestinnällä on roolinsa nousun rakentamisessa. — Viestintä on nykyään kaikkien työtä, mutta ammattilaiset voivat luoda edellytyksiä ja alustoja viestimiseen. Toivoisin voivani edistää rakentavaa ja muita kunnioittavaa viestintää. En kuitenkaan koe voivani yksi tehdä mitään, vaan tarvitaan verkostoja, Metso pohtii. Metso ja Mänttäri ovat samoilla linjoilla siitä, että nykyään kaikki viestivät. Verkostot ja viestintätiimin tuki ovat työssä menestymisen edellytyksiä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/27/Seurakunnan%20ja%20Kotkan%20uudet%20viestint%C3%A4p%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6t%20n%C3%A4kev%C3%A4t%20tulevaisuudessa%20mahdollisuuksia/2016321528280/4