Uutinen

Kymen Sanomat: Saaristolaisten mielestä luvassa ovat poskettomat laivamaksut Keväällä kokeiluluontoisesti saaristoliikenteeseen tulevat maksut hiertävät saaristossa. Toisaalta kohtuullinen kuljetusmaksu hyväksytään, kunhan se on oikeudenmukainen. Kuutsalolainen Aimo Seppälä pitää oikeutettuna, että saaristolaisille asetetaan kohtuullinen maksu vuoromoottoreiden käytöstä. Seppälän mielestä maksuja suunniteltaessa olisi kuitenkin huomioitava matkan pituus. – Olen kuullut, että Kuutsaloon tulisi 10 euron maksu. Ja sama taksa olisi myös Kaunissaareen. Ei siinä ole järkeä, kun toiseen saareen ajaa parissa kymmenessä minuutissa ja toiseen kestää matka kaksikin tuntia. – Kyllä maksut pitäisi saada jonkinlaiseen balanssiin, sanoo Seppälä. Yhteysaluksille on Seppälän mukaan tulossa myös erillinen maksu matkatavaroista. – Meille on kerrottu, että maksu tulisi kilomäärien mukaan. Ja luvassa on aivan poskettomat maksut esimerkiksi juomavesistä, joita jotkut mökkiläiset joutuvat rahtaamaan saareen mantereelta, sanoo Seppälä. – Täällä on nyt alkanut ralli, kun saarelaiset kuljettavat mönkijöitään ja muita laitteitaan mantereelle huoltoon ja korjauksiin. Matkat halutaan tehdä ennen kuin maksut tulevat käyttöön, kertoo Seppälä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/27/Saaristolaisten%20mielest%C3%A4%20luvassa%20ovat%20poskettomat%20laivamaksut%20/2016321529893/4