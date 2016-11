Uutinen

Kymen Sanomat: SK: Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen lakkauttaisi vastikkeettoman sosiaaliturvan Kelan uusi pääjohtaja, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen sanoo Suomen Kuvalehden haastattelussa, että meillä on liikaa etuuksia ja liikaa kannustin- ja tuloloukkuja. Hän lakkauttaisi vastikkeettoman sosiaaliturvan. Aaltosen mukaan nykysysteemi tukee yhteiskunnallista syrjäytymistä, maksaa paljon eikä tuota mitään. Erityisesti häntä mietityttävät 20–35-vuotiaat kouluttamattomat tai vähän koulutetut työttömät. Kaikille töitä ei riitä eivätkä kaikki ole sitä kykeneväisiä tekemään, mutta Aaltosen mukaan ihmisillä on silti oltava mahdollisuus kokea osallisuutta. Työpajoja tai oppisopimusta voisi tarjota esimerkiksi julkinen sektori, jossa on ”paljon tekemätöntä työtä”. Sitä voisi Aaltosen ajatuksissa olla esimerkiksi ympäristöhuollossa – siis siinä kuuluisassa risusavotassa – sekä palvelusektorilla. — Eli vaikka ikääntyneiden elämän rikastuttajina. Sellainen visio minulla on, hän sanoo haastattelussa. Aaltonen aloittaa Kelan pääjohtajana ensi vuoden alussa. Lue koko uutinen:

