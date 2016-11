Uutinen

Kymen Sanomat: Roskan määrä lisääntyy näyttämöllä — 3D-tulostimet on yksi lavastuksen tulevaisuuksista Kierrätys on usein kirosana viihteessä. Skenografi Tinja Salmen mukaan kierrätystä ja ympäristötietoisuutta pitäisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän teatterissa. Salmen lavastukset työntävät näyttämölle kennopahvia, lehtipaperia, pajunoksia, sähköjohtoja. Kaikkea roskaksi miellettyä. — Yleisölle voi tarjota taiteellisesti kunnianhimoista ja vaikuttavan näköistä teatteria, vaikka se olisi tehty hylätyistä materiaaleista. Teatterit voisivat Salmen mukaan vähentää ympäristökuormitusta helposti. Verstaiden tulisi olla teatterin yhteydessä, jotta lavasteiden kuljetustarve vähenisi. Ruuvien käyttö liiman sijasta tukisi lavasteiden uudelleenkäyttöä. Ihannemaailmassa tämäkin on vain välivaihe. Salmen tulevaisuudessa teattereiden lavasteverstailla on muovijätteellä syötettäviä 3D-tulostimia. — Se vähentäisi hävikkiä ja tekisi teattereista materiaalisesti omavaraisia. Tekniikka tähän on jo olemassa. Kaakkois-Suomen teattereissa Salmen näkemykset ovat jo käytössä. Teatterit kertovat kierrättävänsä materiaalia niin paljon kuin mahdollista ja käyttävänsä rahan sijasta aikaa ehkäistäkseen lavastusjätteen syntymistä. Järkevyyden ohella siihen ajavat pienet budjetit. Lavastusbudjetit vaihtelevat 10 000:sta runsaaseen 20 000 euroon vuodessa. Vähiten rahaa kuluu Savonlinnassa, eniten Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

