Kymen Sanomat: Kotkalainen musiikkikauppias: Vinyyli pitää pintansa — Mikä on sinulle läheisin tapa kuunnella musiikkia? Lähes 50 vuotta musiikkiliikettä Kotkassa pyörittänyt Heidi Uotinen on nähnyt läheltä C-kasetin elämänkaaren, cd-levyjen maihinnousun ja paluun vanhoihin tuttuihin vinyyleihin. — Kasetit hävisivät ensimmäisinä. Se oli formaattina epävarma, nauhat kuluivat ja ääni kuului läpi toiselta puolelta. Epäkunnossa ollut soitin saattoi imaista nauhan sisäänsä. Kaikilla ei ole enää kasettisoittimia, pohtii Heidi Uotinen. Vinyylilevyt pitävät pintansa vielä tänäkin päivänä. — Vinyyleitä olemme myyneet hurjan paljon. Niissä rahat ovat hyvin tallessa. Oletko kelannut kasetteja kynällä pyörittämällä? Soivatko soittimessasi vinyylit vai tuleeko musiikki korviisi nettimaailmasta? Mikä on sinulle läheisin tapa kuunnella musiikkia? Kommentoi asiaa alla olevassa tekstikentässä! Lue koko uutinen:

