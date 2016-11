Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n synkkä marraskuu jatkuu: Joensuussa viides peräkkäinen tappio Marraskuussa on ulkona pimeää, ja yhtä synkkää on ollut KTP-Basketilla Korisliigan salien kirkkaissa valoissa. Kotkalaiset ottelivat tänään viidennen kerran tässä kuussa — ja kärsivät viidennen tappionsa. Tällä kertaa voiton vei Joensuun Kataja kotisallissaan numeroin 93—74 (34—29). KTP:llä on vielä yksi mahdollisuus ottaa voitto vuoden pimeimmän kuun aikana, kun Kauhajoen Karhu entisine kotkalaisineen tulee keskiviikkona kylään. Ottelu Joensuussa oli kaukana klassikosta. KTP sinnitteli tasapäisesti kolmannen jakson puoliväliin asti, kun Katajan heittopeli oli umpijäässä. Peli oli tasan 45—45 vielä neljä minuuttia ennen jakson päättymistä, mutta sitten Kataja rykäisi kolmen minuutin pätkän 11—0 ja käytännössä ratkaisi pelin. KTP nousi viimeisellä neljänneksellä vielä kuuden pisteen päähän, mutta sitten Katajan Joey King löysi kolme jaksoa hukassa olleen jyvän, latasi neljä kolmosta pussiin, ja teki pelin lopullisesti selväksi. Viimeinen jakso rallateltiin puolustamista vältellen lukemiin 37—25. Sekä Katajan 37 että yhteispisteet 62 ovat yhden 10-minuuttisen ennätyksiä tämän kauden liigassa. Katajan Rion Brown oli kentän paras pistemies (25), mutta Jesse Niemi oli kentän paras pelaaja. Hän teki 11 pistettään ilman yhtään ohiheittoa ja hoiteli myös puolustusvelvoitteensa tunnollisesti. Yhdeksällä pelaajalla reissussa olleen KTP:n ahnaimpia olivat tuttuun tapaan Monyea Pratt (20/6/5 syöttöä), Sherman Gay (19/6) ja William Walker (13/4). Daniel Bailey sai nyt jo 34 minuuttia peliaikaa ja kasasi tilastot 7/7. Lue koko uutinen:

