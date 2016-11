Uutinen

Kymen Sanomat: Jää petti Savitaipaleella — Piranha’sin ottelu keskeytettiin Jääkiekkoseura Piranha’sin joukkueenjohtaja Esa Tirkkonen on kokenut kiekkourallaan kaikenlaista, mutta tänään Tirkkonenkin joutui uuden eteen. Kotkalaisten 3. divisioonan vierasottelu Savitaipaleen Urheilijoita vastaan keskeytettiin toisessa erässä, kun Savitaipaleen hallin jäästä irtosi iso pala, eikä ongelmaa saatu korjattua. Piranha’s johti keskeytyshetkellä 2—1. — 30 sentin levyinen reikä siihen tuli. Meni ihan betonille asti, Tirkkonen kuvaili. — Sääntöjen mukaan peliä pitäisi jatkaa tai etsiä uusi pelipaikka tunnin kuluessa, mutta ei siihen nyt ollut mitään mahdollisuutta. Keskeytykselle kysyttiin lupa Jääkiekkoliitosta, sillä muistissa oli viime helmikuussa pelattu Suomi-sarjan ottelu Nokian Pyryn ja Kiekkokoplan välillä. Tuolloin joukkueet lopettivat pelaamisen kolmannen erän lopulla jääongelmiin vedoten, ja Jääkiekkoliitto lätkäisi molemmille seuroille sakot. Toistaiseksi on epäselvää, mistä tilanteesta ja milloin StU:n ja Piranha’sin ottelua jatketaan. — Meidän ehdotuksemme on, että pelataan tämän pelin puuttuvat minuutit tammikuussa meidän kotiottelumme yhteydessä. Ensin tämä matsi loppuun ja sitten uusi kokonainen heti perään, Tirkkonen sanoi. Lue koko uutinen:

