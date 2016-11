Orpo: Sipilän esteellisyys on tutkittava

Kokoomuksen puoluejohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo katsoo, että pääministeri Juha Sipilän(kesk.) esteellisyydet Terrafame-päätöksiin tutkitaan.

— On päivänselvää, että esteellisyydet selvitetään nyt, kun tämä tapaus on saanut tällaisen luonteen, sanoo Orpo.

Kokoomusjohtaja kommentoi Sipilän sidoksia Terrafameen kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä lauantaina Mikkelissä.

Muuten Orpon mielestä Sipilän asema pääministerinä on selkeä.

— Pääministeri ilmoitti jo vuonna 2013 luopuvansa yrityssuhteistaan niin, että hän voi toimia pääministerin asemassa. Tällä hetkellä ei ole sellaista tietoa, että jotain muuta voisi osoittaa, sanoo Orpo.

Orpo muistuttaa, että Sipilä itse on lausunut esteellisyysnäkökulmasta. Orpo arvelee, että oikeuskansleri voisi olla oikea taho antamaan lausunnon Sipilän kysymyksestä.

— Muuta lausuttavaa minulla ei tässä asiassa ole, sanoi Orpo lauantaina.

Kysymys Sipilän esteellisyydestä nousi esille, kun Kansan Uutiset uutisoi, että Sipilän sukulaisia on omistajina yhtiössä, joka on saanut tuntuvan tilauksen Terrafamelta.

Sipilä on jo aiemmin kommentoinut julkisuudessa, että hänellä on asiassa puhdas omatunto.

Myös elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) tuli lauantaina Sipilän tueksi. Rehn katsoo, että Sipilä ei ole ollut esteellinen niissä päätöksissä, joita valtio on tehnyt Terrafamen rahoituksessa.

Poliittisessa katsauksessaan Orpo varoitteli Suomen heikosta julkisen talouden tilasta. Hän sanoi olevan ”hemmetin huolissaan Suomen taloudesta”.

Orpon mukaan orastavaa valoa taloudessa on havaittavissa, mutta ei riittävästi. Hän arvosteli oppositiota siitä, että tämä ”elää talouden kanssa kuin unelmahötössä”.

Orpo tähdensi, että julkisen talouden leikkauksia ei tule peruuttaa. Hän ennakoi, että edessä saattavat olla 1—2 miljardin euron lisäleikkaukset.

Hallitus pui tilannetta ensi keväänä puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä.

Lauantaina Orpo ei lähtenyt erittelemään sitä, mitä nämä leikkaukset saattaisivat olla