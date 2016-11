Orpo ennakoi lisää säästöjä — Sipilän mukaan tarvetta uusille leikkauksille ei kuitenkaan ole

Kuva: Jaakko Avikainen

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) varoittelee, että julkisen talouden heikko tilanne sattaa johtaa lisäleikkauksiin.

Orpo uudisti lauantaina Mikkelissä kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa arvionsa jopa 1—2 miljardiin euroon nousevista uusista leikkauksista.

Summa on Orpon mukaan tämän hetken näkymä. Hän ei vielä lähtenyt arvioimaan sitä, mihin nämä leikkaukset mahdollisesti kohdistuvat.

—Ensinnäkin en haluaisi mitään leikkauksia enää. Jos lisäsopeutukseen joudutaan, kaikki katsotaan.

Orpon mukaan tilanteen niin vaatiessa hallitus tekee valinnat, eikä tässä vaiheessa hänen mukaansa kannata spekuloida kohteilla.

Oikea ajankohta on hallituksen puolivälitarkastelu ja kehysriihi ensi keväänä. Hallitus on siirtänyt kehysriihen kevään kuntavaalien yli.

— Tietysti syntyy ajatuksia, että jotain peitellään. Vaalien alla ei ole sopiva hetki tehdä tällaisia ratkaisuja, mutta kyse on siitä, että asiakysymykset saadaan valmisteltua vasta aivan vaalien kynnyksellä. Aikataulua tosin vielä tarkistellaan.

Julkinen talous on heikoissa kantimissa. Orpo sanoo olevansa ”hemmetin huolissaan Suomen taloudesta”.

Orpon mukaan pientä valoa on havaittavissa, mutta ei riittävästi. Hän arvosteli voimakkaasti lauantaina oppositiota siitä, että tämä ei ota tilannetta vakavasti.

Orpon mukaan oppositio elää ”unelmahötössä julkisen talouden osalta”.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Suomen ei tarvitse tehdä Orpon kaavailemia uusia leikkauksia.

Sipilä sanoi lauantaina Torniossa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa, että vaikka Suomen taloudella on nyt paljon epävarmuustekijöitä, kuten Britannian EU-ero, pitäisi hallituksen nykyisten toimien olla jo riittäviä.

— Esimerkiksi työllisyys on kehittymässä kohti 70 prosenttia ja talouskasvu on 1,5 prosentin tasolla, Sipilä luetteli.

— Nyt on kaikki usko, että päämäärä lähestyy, Sipilä sanoi.

Orpo kommentoi Sipilän kantaa lauantaina Mikkelissä toteamalla, että Sipilä haluaa luoda positiivista ilmapiiriä mutta että hän katsoo tilannetta valtiovarainministerinä.