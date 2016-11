Uutinen

Kymen Sanomat: Metsän eläimet tulevat ihmisten elinpiiriin — näätä voi rikkoa sähköjohdotkin Eläinten tarkkailu on kivaa ja opettavaista puuhaa, mutta niiden houkutteleminen pihalle voi kostautua pidemmän päälle eläinten aiheuttamina vahinkoina. — Riistaeläimistä orava, supikoira, kettu, mäyrä, rusakko, näätä, metsäkauris sekä valkohäntäpeura ovat tavallisimpia vieraita ihmisten pihapiireissä, kertoo riistasuunnittelija Marko Muuttola Suomen Riistakeskuksesta. Rusakolle, metsäkauriille ja valkohäntäpeuralle maistuvat kasvimaan antimet sekä istutuksista esimerkiksi omenapuut. — Oravat, kuten näätäkin pesiytyvät rakennuksien yläpohjaan, sotkevat paikkoja ulosteella ja ruoantähteillä sekä rikkovat eristyksiä ja pahimmillaan sähköjohtojakin. Siitä voi seurata pahimmillaan tuhansien eurojen vahinko, toteaa Muuttola. — Talitintit kantavat eristevillaa ja mikäli näädän saa vintille vuokralaiseksi, on siinä harmia kerrakseen. Toistaiseksi suuremmilta vahingoilta on säästytty: mauriaisia sisällä, ikkunoita lintujen jäljiltä rikki, rotankoloja ulkorakennuksissa ja hiiriä sisällä, kertoo Sirkka Savukari Virolahden riistanhoitoyhdistyksestä. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/26/Mets%C3%A4n%20el%C3%A4imet%20tulevat%20ihmisten%20elinpiiriin%20%E2%80%94%20n%C3%A4%C3%A4t%C3%A4%20voi%20rikkoa%20s%C3%A4hk%C3%B6johdotkin/2016321522633/4