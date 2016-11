Fidel Castro on kuollut

Kuva: EPA/Ivan Franco

Kuuban pitkäaikainen vallankumousjohtaja Fidel Castro kuoli perjantai-iltana paikallista aikaa. Castro oli kuollessaan 90 vuoden ikäinen. Asiasta ilmoitti hänen veljensä Rául Castro Kuuban televisiossa.

— Kuuban vallankumouksen ylipäällikkö kuoli kello 22.29, Rául Castro kertoi. Suomen aikaan Castro kuoli siis kello 5.29 lauantaiaamulla.

Hän kertoi, että Fidel Castron tahdon mukaisesti tämän ruumis tuhkataan heti lauantaiaamuna. Kansalle järjestettävän muistojuhlan tarkemmista tiedoista kerrotaan myöhemmin.

Castro johti 1950-luvulla vallankumousta yhdessä veljensä Rául Castron sekä Ernesto Che Guevaran kanssa. Sairastuttuaan Fidel Castro luovutti valtansa veljelleen, joka on johtanut maata. Veljekset valtasivat hallinnon maata kovaotteisesti johtaneelta, Yhdysvaltojen tukemalta Fulgencio Batistalta.



Castro teki Kuubasta sosialistisen valtion, joka ajautui kylmän sodan vuosina välirikkoon Yhdysvaltojen kanssa. Maat katkaisivat diplomaattisuhteensa vuonna 1961, ja ne solmittiin uudelleen vasta vuonna 2015. Kuuba on kärsinyt valtavasti Yhdysvaltojen asettamasta kauppasaarrosta, jota on viime vuosina asteittain purettu.

Kannattajien mielestä Castro vapautti Kuuban Yhdysvaltojen kolonialististen pyrkimysten alaisuudesta ja loi koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmän kaikkien kuubalaisten ulottuville. Arvostelijat moittivat häntä suljetusta taloudesta, köyhyydestä ja yksilönvapauden rajoittamisesta.

