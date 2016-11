Uutinen

Kymen Sanomat: Avain jouluun -tunnustus Tanssikoulu Vikmanille Kotkan Kauppatie ry on vuodesta 2009 asti jakanut vuosittain Avain Jouluun –tunnustuksen. Tunnustus jaetaan positiivisesta asenteesta, hyvän mielen tuottamisesta tai tunnelmasta henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuksen merkkinä toimii takoraudasta tehty puoli metriä pitkä jouluavain, jonka on tehnyt seppä Antti Liakka. Avain toimii kiertopalkintona. Avain Jouluun -tunnustus annetaan vuonna 2016 Tanssikoulu Vikmanille. Tanssikoulu Vikman on perheyrityksenä toimiva yksityinen tanssikoulu, jossa pääopettajina toimivat Mikko, Katri ja Emma Vikman. Tanssikoulun päämääränä on antaa asiakkailleen uusia elämyksiä, nautintoja, tanssin iloa ja onnistumisen kokemuksia. Avain Jouluun -tunnustus haluttiin antaa Tanssikoulu Vikmanille heidän monivuotisesta sekä monipuolisesta joulu-ja tanssiohjelmistostaan. Vikmanit luovat ihastuttavaa joulutunnelmaa tanssin kautta muun muassa joulunavaustapahtumissa ja suosituissa joulunäytöksissä. Avain Jouluun – tunnustus jaettiin tänään Kotkan joulunavauksen yhteydessä Kotkan kauppatorilla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/26/Avain%20jouluun%20-tunnustus%20Tanssikoulu%20Vikmanille/2016321531193/4