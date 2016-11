Uutinen

Kymen Sanomat: Xamk on ammattikorkeakoulujen kärkikastia Vuodenvaihteessa virallisesti aloittava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on opiskelijamäärältään Suomen viidenneksi suurin 23 ammattikorkeakoulun joukossa. 9100 oppilaan koulua pyörittävä yhtiö on kuitenkin toiseksi suurin. — Tavoitteemme on olla kaikilla mittareilla mitattuna viiden parhaan joukossa, totesi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Kotkassa torstaina. Ykkösenä Xamk on jo TKI-toiminnan laajuudessa ja julkaisujen määrässä. — Tämä todistaa, että olemme profiloituneet oikein eli soveltavaan tutkimukseen. Muillakin mittareilla mitattuna Xamkin luvut näyttävät neljättä tai parempaa sijaa. Xamkin johto ja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeita virkamiehiä on kokoontunut kaksipäiväiseen seminaariin Merikeskus Vellamoon pohtimaan kaakkoissuomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuutta. Lue koko uutinen:

