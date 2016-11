Uutinen

Kymen Sanomat: Oppilaat ovat tyytyväisiä Karhuvuoren kouluun Perjantaina Karhuvuoren koululla vietettiin vihkiäisiä. Uusi koulu on ollut käytössä tämän vuoden tammikuusta ja tiloihin ovat tyytyväisiä niin opettajat kuin oppilaat. Uudet tilat mahdollistavat opetuksen siirtämisen ulos luokkahuoneista, mikä opettajien mukaan on parantanut oppilaiden motivaatiota ja keskittymistä. — On paljon rennompaa, kun töitä voi tehdä pehmeällä sohvalla, tuumaa yhdeksäsluokkalainen Veera Kemppi. Niinikään yhdeksäsluokkalainen Tarmo Markkanen pitää Kempin kanssa vihkiäisissä puheen, mutta erityisen hermostuneelta ei kumpikaan näytä. Puhetta varten nuoret kävivät kyselemässä seitsemäsluokkalaisilta mielipiteitä uudesta koulusta. — Erityisesti pihasta on tykätty. Onhan täällä avaraa ja hienon näköistä, Markkanen kertoo. Vanhassa koulussa opinto-ohjaajana toiminut Pekka Liski käyskentelee ennen juhlaa uuden koulun valoisilla käytävillä. Visiitti lienee jo viides. — Vanhassa koulussa sairasteli paljon väkeä ja lääkkeiden voimalla jouduttiin kärvistelemään. Nyt tuntuu hienolta. Rakennus on taitavasti suunniteltu ja henkilökunnan mielipide otettu hyvin huomioon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/25/Oppilaat%20ovat%20tyytyv%C3%A4isi%C3%A4%20Karhuvuoren%20kouluun/2016321530324/4