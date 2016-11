Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka juhlii ensi vuonna 100-vuotiasta Suomea Kotkan kaupunki hakee uusia toimintamalleja kuvataidenäyttelyiden toteuttamiseen. Kaupungin ylläpitämä galleria Uusikuva lopetti toimintansa viime elokuussa. Neuvottelut gallerian pyörittämisestä vapaaehtoisvoimin eivät johtaneet tulokseen. Kulttuurijohtaja Antti Karjalaisen mukaan kaupungin tavoitteena on nyt lisätä yhteistyötä kotkalaisten taideorganisaatioiden kesken. Esimerkkinä tästä on Kotkan valokuvakeskuksessa parhaillaan esillä oleva Verena Winkelmannin Fathers-näyttely, joka on kulttuuritoimen tuottama. Tulevaisuudessa näyttelyitä pyritään pitämään tiloissa, joissa ihmiset jo entuudestaan liikkuvat, kuten Merikeskus Vellamossa. Niitä ei kuitenkaan järjestetä samalla tahdilla kuin Uusikuvassa, jossa oli vaihtuva näyttely kuukausittain. — Pohdimme tapauskohtaisesti, mikä olisi paras paikka näyttelylle. Tilan ei tarvitse olla kaupungin omistuksessa. Ilman muuta näyttelyitä pitää olla myös pääsymaksuttomissa paikoissa, Karjalainen sanoo. Karjalaisen mukaan Uusikuvan tilat ovat edelleen myynnissä. Kaupunki on yhä valmis neuvottelemaan tilan käytöstä mahdollisten uusien toimijoiden kanssa. Karjalainen odottaa ensi vuodesta Kotkan kulttuurin huippuvuotta. Teemana on Suomi 100, mikä tulee näkyy kaupungin kulttuurisisällössä koko vuoden ajan. Itsenäisyyden juhlavuotta korostetaan myös kulttuuriavustusten jakoperusteissa. Kulttuurilautakunnan myöntämät avustukset ja apurahat tulevat hakuun tämän vuoden lopussa. — Toivomme toimijoilta tapahtumia ja toimintaa Suomi 100 vuotta -teeman alle, Karjalainen sanoo. Ensi kesän superviikkoa vietetään 12.—16. heinäkuuta, jolloin Kantasatamassa pidetään yhtä aikaa The Tall Ships Races ja Kotkan Meripäivät. Karjalaisen mukaan tapahtumat järjestetään tuotannollisesti yhdessä, joten ne näyttäytyvät yhtenä suurena festivaalina. Myös tapahtuma-alue on suurempi kuin koskaan. — Otamme koko Kantasataman käyttöön. Alue jatkuu Kotkamillsille asti. Perinteiseen meripäiväalueeseen verrattuna tila tulee olemaan kaksin- tai jopa kolminkertainen. Karjalaisen mukaan tapahtumissa tullaan hyödyntämään varastokuureja, joiden sisustamiseen yleisökin pääsee osallistumaan. Meripäiväareenan konserteista vastaavat N.C.D. Production Oy ja Warner Music Live. Ensimmäiset artistikiinnitykset julkaistaan tammikuussa. Lue koko uutinen:

