Uutinen

Kymen Sanomat: Katariinan uusi asuinalue on lähdössä liikkeelle Kotkassa FH Invest -rakennusyhtiö alkaa suunnitella ja rakentaa ensimmäisen kerrostalo Katariinan uudelle asuinalueelle Kotkaan. Talo tulee Puistotien varteen uuden päiväkodin läheisyyteen. Alueelle on kaavoitettu 8- ja 12-kerroksisia taloja. Katariinan alue on merkittävä merellinen kaupunkiasuinkohde. Alue edustaa kestävää kehitystä: se perustuu vanhan teollisuusalueen muokkaamiseen uuteen käyttöön. Kotkan kaupunki ja FH Invest tiedottavat asiasta lisää ensi viikon torstaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/25/Katariinan%20uusi%20asuinalue%20on%20l%C3%A4hd%C3%B6ss%C3%A4%20liikkeelle%20Kotkassa/2016321529685/4