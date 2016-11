Uutinen

Kymen Sanomat: Kaipaatko piparkakkusuklaata? Se ja monet muut pikkusuklaiset kannattaa tehdä itse Jotain pientä suklaista kaipaisi? Starbox.fi-bloggaajilla on kourallinen neuvoja pieniin suklaaleivonnaisiin. Niin paljon, että riittää -blogin Anni on harmitellut piparkakkusuklaan katoamista kaupoista. Hän päätti siis valmistaa piparkakkusuklaan itse. Lopputulos on ainakin suklainen. Jannen keittiössä on tehty tuplasuklaa-vaahtokarkkikeksejä. Bloggaaja Janne Kujalan mukaan ne auttavat suklaanhimoon — ainakin hetkeksi. Story by Sara -blogi neuvoo ratkaisuksi Daim-suklaamuffinsseja. Bloggaaja Saran mukaan muffinssien lopullinen maku riippuu siitä, mitä suklaata niissä käyttää. Ja vaihtoehtojahan piisaa. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

