Kymen Sanomat: Jorma Haapanen hakee Salon kaupunginjohtajaksi Kotkan palvelujohtaja Jorma Haapanen hakee Salon kaupunginjohtajaksi. Hakijoita on kaikkiaan 23. Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista ensi maanantaina. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa. Salon nykyinen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko jää eläkkeelle ensi kesänä. Salo on asukasluvultaan Kotkan kokoinen kaupunki, joka Nokian ja Microsoftin jälkeensä jättämistä suurista työttömyysluvuista huolimatta on saanut käännettyä työttömyyden selvään laskuun. Salon työttömyys on tällä hetkellä noin 15 prosenttia työllisestä työvoimasta. Kotkan palvelujohtajana vuodesta 2011 toiminut Haapanen on parin viime vuoden aikana hakenut aktiivisesti työpaikkaa muualta. Hän on hakenut ainakin Lohjan ja Keravan kaupunginjohtajaksi sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimitusjohtajaksi. Viime mainitun hakemuksen hän kuitenkin veti pois oltuaan kärkiehdokkaiden joukossa. Haapasen kotipaikka on Kirkkonummi. Hän on sanonut haluavansa työhön lähemmäksi kotiseutuaan. — Pikaisen hakemuksiin tutustumisen perusteella voin todeta että meillä on monia hyviä hakijoita. Salo on selkeästi kiinnostava kaupunki myös johtamisen näkökulmasta. Tästä on hyvä jatkaa prosessia eteenpäin, summaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen. Lue koko uutinen:

