Uutinen

Kymen Sanomat: Hovinsaaren laituriin uponneen veneen nosto jäi yritykseksi Hovinsaaren laituriin uponnutta venettä yritettiin nostaa keskiviikkona 23. marraskuuta. Veneen omistaja Stanislav Korjukaev ja Ilja Zemskov valmistelivat tiistaina neljä tynnyriä ponttoneiksi keskiviikon nostoa varten. Kello kymmenen aikaan aamulla entinen Venäjän merivoimienupseeri Korjukaev sukelsi veteen kiinnittämään vedellä täytetyt tynnyrit paikalleen veneen runkoon. Noste veneen pinnalle saamiseksi saataisiin korvaamalla tynnyrien vesi paineilmatankista saadulla ilmalla. Ilja Zemskov valvoi laiturilta Korjukaevin sukellusta ja varmisti, että vene pysyy paikallaan laiturin puomien välissä. — En näe kuinka suuri reikä veneessä on. Vesi on niin sameaa, että näkyvyys on nollassa, sanoi Korjukaev. Veneen laitojen noustua vedenpinnan yläpuolelle oli se tarkoitus tyhjentää kompressorilla ja kuljettaa Metsolaan lopputalveksi. Vene aiottiin korjata vasta ensi vuoden puolella uuden veneilykauden alettua. Nosto ei kuitenkaan sujunut odotetulla tavalla. Puoli kolmen aikaan iltapäivällä veneennosto-operaatio oli vieläkin kesken. Korjukaev ja Zemskov keräilivät tavaroitaan ja tekivät lähtöä Hovinsaaren venerannasta. — Käyttämiemme neljän tynnyrin noste ei riittänyt ja vene on edelleen upoksissa. Vesi on niin kylmää, että ei ole enää turvallista jatkaa työskentelyä tänään, kertoi Korjukaev. Miehet eivät tiedä, milloin he pääsevät jatkamaan veneensä pelastamista. — Huomenna meidän pitää matkustaa Pietariin emmekä voi jatkaa operaatiota. Emme tiedä mitä tekisimme seuraavaksi. Meidän täytyy varmaan pyytää apua joltakin taholta, totesi Korjukaev. Kotkan Moottoriveneseura Ry:n varapuheenjohtajan Rainer Blomqvistin mukaan veneen nostamisessa kannattaa luottaa pääasiassa asiantuntijoihin. Hän kehottaakin ottamaan tällaisissa tapauksissa yhteyttä esimerkiksi meripelastusseuraan. — Puutteellinen kalusto ja kylmä vesi tekevät itse suoritetusta nostosta näissä keleissä vaarallista, Blomqvist sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/25/Hovinsaaren%20laituriin%20uponneen%20veneen%20nosto%20j%C3%A4i%20yritykseksi/2016321524860/4