Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on edessä loskainen viikonloppu — pakkanen kiristyy sunnuntaina Etelä-Kymenlaaksossa sataa varhain lauantaiaamuna räntää ja vettä, kertoo Ilmatieteen laitoksen ennuste. Lauantaina päivällä on poutaisempaa. Lämpötilat ovat muutaman asteen plussan puolella. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä räntää tulee lisää ja sunnuntaina päivällä sekä, kun lämpötila laskee muutaman asteen verran pakkaselle, sataa lunta. Lumisade jatkuu hiljakseen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, mutta maanantaina päivällä on poutaa ja aurinkoistakin. Koko viikonlopun ajan alueella tuulee navakasti, ensin etelästä, sitten lännestä ja sunnuntaina tuuli kääntyy pohjoiseen. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/25/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20on%20edess%C3%A4%20loskainen%20viikonloppu%20%E2%80%94%E2%80%89%20pakkanen%20kiristyy%20sunnuntaina/2016321530210/4