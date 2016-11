Uutinen

Kymen Sanomat: Yhdistysten työllistämisen kuntalisään tulossa 500 euron maksukatto Kotkassa Yhdistyksille maksettavaan työllistämisen kuntalisään on tulossa maksukatto Kotkassa. Kotkan kaupunki on maksanut kuntalisää yhdistyksille, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömän. Kuntalisä on vaihdellut henkilöä kohden välillä 300–600 euroa kuussa, mutta myös yli 800 euron tukia on tullut maksuun. Nyt katoksi esitetään 500 euroa kuukaudessa ensi vuoden alusta alkaen. Yhdistysten kuntalisää on toteutumassa tänä vuonna noin 29 000 euroa. Sitä on käyttänyt kuusi yhdistystä, jotka ovat palkanneet 12 henkilöä. Kotkan kaupunki on maksanut kuntalisää myös yrityksille. Kuntalisä täydentää työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Yrityksille maksettavan kuntalisän enimmäismäärä on 350 euroa kuukaudessa per työllistetty. Vuonna 2016 kuntalisää on käytetty noin 41 000 euroa. Sitä on maksettu kymmenelle yritykselle, jotka ovat työllistäneet 12 henkilöä. Nuorten työllistämiseen kuntalisää on niin ikään käyttänyt kymmenen yritystä ja nuoria on työllistetty 17. Kotkan kaupunki tarkentamassa joitakin yritysten kuntalisiä koskevia sääntöjä. Esimerkiksi oppisopimuksen osalta ohjeita täsmennetään, koska työvoimahallinto maksaa palkkatukea enää puoleen oppisopimusajasta. Kotkan kaupunginhallitus käsittelee esityksiä maanantaina. Lue koko uutinen:

