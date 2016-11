Uutinen

Kymen Sanomat: Rautakorttelista kauppaneuvottelut käynnissä Rautakorttelin myynti on edennyt Haminassa. Kaupungin ydinkeskustassa Raatihuoneentorilla sijaitsevasta historiallisesta Rautakorttelista käydään parhaillaan myyntineuvotteluja. Neuvottelut ovat Haminan kaupungin tilapalvelupäällikkö Juha Tiitan mukaan edenneet niin, että nyt selvitetään myyntiä varten yksityiskohtia. Tiitan mukaan Rautakorttelin omistuspohja ja suojelumääräykset vaativat kaupan valmistelussa normaalia enemmän. Rautakorttelin omistaa kiinteistöyhtiö, jonka puolestaan omistaa Haminan kaupungin omistama kulttuuriperintösäätiö. Rautakortteli tuli vuonna 2001 Haminan kaupungin omistukseen lahjoituksena helsinkiläiseltä kiinteistösijoitusyhtiöltä, jonka taustavaikuttajana toimi Aatos Erkko. Rautakorttelin tontin pinta-ala on reilut 2 000 neliötä. Kiinteistöllä on kaksi rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1841. Noin 700 neliön suuruista päärakennusta, joka on vanha myymälärakennus ja palvelee nykyisin liike- ja toimistotilana, on laajennettu ja kunnostettu vuosina 1850, 1985 ja 2006. Huoneistoalaltaan 165 neliön suuruinen piharakennus on kunnostettu vuonna 2006. Rakennukset ovat suojeltuja. Lue koko uutinen:

