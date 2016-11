Uutinen

Kymen Sanomat: Poissaoloista kärsivä Titaanit lainaa Ketterästä kaksi pelaajaa Muutamista poissaoloista kärsivä Titaanit saa kaksi pelaajaa lainaksi Suomi-sarjaa johtavasta Imatran Ketterästä. Puolustaja Roope Kiljunen ja hyökkääjä Jere Parikka pelaavat Titaaneissa 17. joulukuuta alkavaan joulutaukoon asti. Ketterä voi kutsua pelaajat halutessaan takaisin aiemminkin. Kiljunen, 24, on pelannut Ketterässä tällä kaudella yhdeksän ottelua. Suomi-sarjan kamppailuja hänellä on tilillään yhteensä 112 tehopisteillä 19+23. Parikka, 22, on piipahtanut Titaaneissa lainalla jo kertaalleen tällä kaudella. Ketterässä hän on pelannut kolme ottelua tehoilla 2+1. — Tukku pelaajiamme on tositoimista sivussa jouluun asti, joten näillä lainoilla haetaan leveyttä kapeahkoon pelaajamateriaaliimme. Molemmat ovat Suomi-sarjatasolle päteviä pelimiehiä, Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen perustelee lainoja seuran tiedotteessa. Titaanien runkopelaajista sivussa ovat Miro Mänttäri, Jani Vilkas ja Jere Lifländer. Titaanit hävisi keskiviikkona Ketterälle vieraissa 1—8. Lauantaina Titaanit kohtaa kotihallissaan KJT:n, joka on sarjassa pari pykälää kotkalaisten alapuolella. Lue koko uutinen:

