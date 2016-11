Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäivien konserttijärjestäjä vaihtuu Kotkan Meripäivien musiikkiareenan kumppaniksi on valittu N.C.D. Production Oy ja Warner Music Live. Toimijoiden rooli on järjestää Meripäivien suuret konsertit. — Molemmat ovat ehdottomasti alan kärkitoimijoita Suomessa, sanoo Meripäivien ohjelmapäällikkö Tiina Salonen. Konserttitoiminnan linjaukset sovitaan yhteisesti Kotkan kaupungin kesken. Areenan ohjelmisto julkaistaan tammikuussa 2017. N.C.D. Production Oy on tuottanut muun muassa Iskelmä Festivaalin, Suomipop-festivaali, We Love the 90’s -tapahtuman sekä Kuopio Rockcock – festivaali. Warner Music Live on Suomen suurin ohjelmatoimisto, jonka edustukseen kuuluvat muun muassa Antti Tuisku, Haloo Helsinki!, JVG ja Suvi Teräsniska. Konserttijärjestäjien kanssa solmittu sopimus pitää sisällään vuoden 2017 sekä option vuodelle 2018. Lue koko uutinen:

