Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan sosiaali- ja terveysmenoihin tarvitaan 1,5 miljoonaa euroa lisää Kotkan sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kattaminen kaipaa lisää rahaa. Tälle vuodelle budjetoidut menot ovat ylittymässä erikoissairaanhoidossa, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä jatkokuntoutuksen ostopalveluissa. Yhteensä ylitysriski näissä on noin 3,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat jäämässä alle budjetoidun noin kahdella miljoonalla eurolla. Tähän on päästy muun muassa täyttämättömillä terveydenhuollon vakansseilla. Toimintatuottojen arvellaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että toimintakulujen ylittymiseen myönnetään 1,5 miljoonan euron lisämääräraha. Kotkan kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/24/Kotkan%20sosiaali-%20ja%20terveysmenoihin%20tarvitaan%201%2C5%20miljoonaa%20euroa%20lis%C3%A4%C3%A4/2016321524355/4